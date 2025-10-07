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Футболисту «Байи» Рибейро диагностировали рак

Алина Савинова

Полузащитник и капитан «Байи» Эвертон Рибейро рассказал, что у него обнаружили рак щитовидной железы.

В понедельник 36-летний спортсмен перенес операцию.

«Около месяца назад у меня диагностировали рак щитовидной железы. Операция прошла хорошо. Теперь я восстанавливаюсь с верой и поддержкой от моей семьи и вас. Спасибо за ваши молитвы и любовь. Я уверен, что вместе мы выиграем больше этой битвы», — написал футболист в своих соцсетях.

Рибейро играет за «Байю» с января 2024 года. 6 октября он принимал участие в матче чемпионата Бразилии против «Фламенго» (1:0), проведя на поле 87 минут.

Ранее Рибейро также выступал за «Фламенго», «Шабаб Аль-Ахли», «Крузейро», «Коринтианс», «Куритибу» и «Сан-Каэтано». За сборную Бразилии на счету футболиста 22 матча, в которых он отметился 3 голами.

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Эвертон Рибейро
Футбол
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