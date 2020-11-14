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«Форталеза» — «Сан-Паулу»: видеотрансляция матча — 15 ноября в 01:00

23:00
«Форталеза» — «Сан-Паулу».
«Форталеза» — «Сан-Паулу».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с субботы на воскресенье, 15 ноября, в матче 21-го тура бразильской серии A встречаются «Форталеза» — «Сан-Паулу».

Начало игры — 01.00 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Форталеза — Сан-Паулу

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