«Флуминенсе» вышел в финал плей-офф Кариоки

«Флуминенсе» сыграл вничью с «Васко да Гама» в ответном матче полуфинала плей-офф Кариоки (чемпионат Рио-де-Жанейро) — 1:1. Игра проходила на стадионе «Маракана».

У «Флуминенсе» забил Гансо (на 90+1-й минуте, с пенальти), у «Васко да Гама» — Роберт Ренан (на 34-й). На 4-й минуте защитник хозяев Рене не реализовал пенальти.

«Флуминенсе» по сумме двух матчей (первый завершился со счетом 1:0 в пользу этой команды) вышел в финал плей-офф Кариоки, где сыграет с победителем пары «Фламенго» — «Мадурейра».

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