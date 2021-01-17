«Флуминенсе» благодаря автоголу обыграл «Спорт Ресифи»

«Флуминенсе» в матче 30-го тура чемпионата Бразилии на своем поле обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 1:0.

Единственный гол в свои ворота забил Патрик. На 40-й минуте встречи гости остались вдесятером после удаления Жуниора Тавареса.

После этого матча «Флуминенсе» с 46 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с 32 очками — на 14-й строчке.

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