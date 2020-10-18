«Флуминенсе» спасся от поражения в матче с «Сеарой»
«Флуминенсе» и «Сеара» сыграли вничью (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Бразилии.
В составе хозяев отличились Луиз Энрике и Данилу Барселос, который сравнял счет в концовке встречи. У гостей забил Винисиус, а Хадсон поразил собственные ворота.
«Флу» набрал 26 очков и занимает шестое место. «Сеара» на 12-м месте с 19-ю очками.
Чемпионат Бразилии. Серия А
17-й тур
«Флуминенсе» — «Сеара» — 2:2 (1:1)
Голы: Луиз Энрике, 13, Барселос, 90+1 — Хадсон, 42, в свои ворота, Винисиус, 78
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