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«Флуминенсе» спасся от поражения в матче с «Сеарой»

03:08
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«Флуминенсе» и «Сеара» сыграли вничью (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Бразилии.

В составе хозяев отличились Луиз Энрике и Данилу Барселос, который сравнял счет в концовке встречи. У гостей забил Винисиус, а Хадсон поразил собственные ворота.

«Флу» набрал 26 очков и занимает шестое место. «Сеара» на 12-м месте с 19-ю очками.

Чемпионат Бразилии. Серия А

17-й тур

«Флуминенсе» — «Сеара» — 2:2 (1:1)

Голы: Луиз Энрике, 13, Барселос, 90+1 — Хадсон, 42, в свои ворота, Винисиус, 78

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