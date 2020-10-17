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«Флуминенсе» — «Сеара»: видеотрансляция матча — в 1.00

14:00
«Флуминенсе» — «Сеара».
«Флуминенсе» — «Сеара».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь на воскресенье, 18 октября, в матче 17-го тура бразильской серии A встречаются «Флуминенсе» и «Сеара».

Начало игры — 1.00 (время московское).

Плеер с видеотрансляцией будет доступен на этой странице.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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