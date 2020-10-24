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«Флуминенсе» — «Сантос»: видеотрансляция матча — 25 октября в 22.00

18:00
«Флуминенсе» — «Сантос».
«Флуминенсе» — «Сантос».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

Вечером воскресенья, 25 октября, в матче 18-го тура бразильской серии A встречаются «Флуминенсе» и «Сантос».

Начало игры — 22.00 (время московское). Перед матчем работает студия — с 21.30.

Плеер видео трансляции и студии будет доступен на этой странице.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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