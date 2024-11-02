Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 20:32

«Флуминенсе» расторг контракт с Марсело после конфликта игрока с тренером

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Флуминенсе» и защитник Марсело расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, говорится в заявлении клуба.

«Институциональные и эмоциональные связи между «Флуминенсе» и Марсело продолжаются. Недавно имя игрока было увековечено на стадионе в тренировочном центре «Ксерема». Флуминенсе» благодарит Марсело и, как всегда, будет поддерживать его успех во всех начинаниях», — написала пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что Марсело во время матча с «Гремио» в бразильской серии А вступил в перепалку с главным тренером команды Мано Менезесом, из-за чего тот отменил его выход на замену.

Бразильский футболист вернулся в клуб в 2023 году и помог команде завоевать Кубок Либертадорес- 2023 и Рекопа Южной Америки-2024.

Источник: ФК «Флуминенсе»
Марсело Виейра (Марсело)
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
Читайте также
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Татьяна Тотьмянина и Саша T-Killah — новая пара «Ледникового периода»
Популярное видео
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Марсело не вышел на замену в матче с «Гремио» из-за ссоры с тренером

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости