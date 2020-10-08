«Флуминенсе» обыграл «Гояс» в 300-м матче Фреда

«Флуминенсе» переиграл «Гояс» в 14-м туре чемпионата Бразилии (4:2). Эта игра стала 300-й в составе команды для форварда «Флу» Фреда.

В другой встрече «Сан-Паулу» разгромил «Атлетику Гояниенси» (3:0).

Чемпионат Бразилии

14 тур

«Гояс» — «Флуминенсе» — 2:4 (1:1)

Голы: Моура, 22 (1:0). Яго, 40 (1:1). Фред, 52 (1:2). Моура, 67 — с пенальти (2:2). Нене, 70 (2:3). Дигау, 76 (2:4).

«Сан-Паулу» — «Атлетику Гояниенси» — 3:0 (1:0)

Голы: Бреннер, 45+2 (1:0). Гомес, 65 (2:0). Бреннер, 71 (3:0).