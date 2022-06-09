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Сегодня, 07:57

«Фламенго» уволит Паулу Соузу

Евгений Козинов
Корреспондент
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После поражения от «Брагантину» в 10-м туре чемпионата Бразилии «Фламенго» принял решение отстранить от работы главного тренера Паулу Соузу. Как сообщает Globo Esporte, 51-летний португалец больше не будет руководить командой.

Однако «Фламенго» не собирается немедленно увольнять специалиста, так как придется выплатить неустойку в размере 7,7 миллиона реалов. Эта сумма равняется месячной зарплате, которую Паулу будет получать до конца 2022 года.

Соуза возглавил команду 25 декабря 2021 года. Под его руководством команда провела 32 игры: 19 побед, 7 ничьих и 6 поражений.

Паулу Соуза
ФК Фламенго
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