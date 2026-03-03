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3 марта, 10:14

Globo: «Фламенго» уволил главного тренера Луиса после разгромной победы над «Мадурейрой»

Алина Савинова

«Фламенго» расстался с главным тренером Филипе Луисом после победы над «Мадурейрой» в полуфинале лиги Кариоки со счетом 8:0, сообщает Globo.

Как отмечает источник, решение об отставке 40-летнего специалиста было принято еще до начала игры.

Луис работал во «Фламенго» с 2024 года. Он играл за эту команду с 2019-го по 2023-й во время профессиональной карьеры футболиста.

Также Луис в частности выступал за «Атлетико» и «Челси». Вместе с мадридской командой он выиграл чемпионат Испании и Лигу Европы, а вместе с синими становился чемпионом АПЛ.

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Филипе Луис
Футбол
ФК Фламенго
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