Globo: «Фламенго» уволил главного тренера Луиса после разгромной победы над «Мадурейрой»

«Фламенго» расстался с главным тренером Филипе Луисом после победы над «Мадурейрой» в полуфинале лиги Кариоки со счетом 8:0, сообщает Globo.

Как отмечает источник, решение об отставке 40-летнего специалиста было принято еще до начала игры.

Луис работал во «Фламенго» с 2024 года. Он играл за эту команду с 2019-го по 2023-й во время профессиональной карьеры футболиста.

Также Луис в частности выступал за «Атлетико» и «Челси». Вместе с мадридской командой он выиграл чемпионат Испании и Лигу Европы, а вместе с синими становился чемпионом АПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max