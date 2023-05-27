«Фламенго» сыграет в форме со словами поддержки Винисиуса

«Фламенго» поддержит форварда «Реала» Винисиуса Жуниора на матче 8-го тура чемпионата Бразилии против «Крузейро».

Бывший клуб 22-летнего бразильца вместо титульного спонсора на футболке разместит надпись «Мы все с Винисиусом».

Винисиус является воспитанником «Фламенго» и выступал за команду с 2017 по 2018 год, после чего перешел в «Реал».

Форма «Фламенго» с поддержкой Винисиуса. Фото ФК «Фламенго»

«Реал» в 35-м туре испанской ла лиги в гостях проиграл «Валенсии» (0:1). По ходу матча Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме.

После игры бразилец раскритиковал ла лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.