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«Фламенго» — «Сан-Паулу»: видеотрансляция матча — 1 ноября в 22:00

20:00
«Фламенго» — «Сан-Паулу».
«Фламенго» — «Сан-Паулу».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В воскресенье, 1 ноября, в матче 19-го тура бразильской серии A встречаются «Фламенго» — «Сан-Паулу».

Начало игры — 22.00 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Фламенго — Сан-Паулу

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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