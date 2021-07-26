Хет-трик Бруну Энрике «Фламенго» разгромить «Сан-Паулу»

«Фламенго» обыграл «Сан-Паулу» (5:1) в матче 13-го тура чемпионата Бразилии.

Хет-трик в составе победителей сделал Бруну Энрике. Также отличился Густаву Энрике, а Велингтон забил в свои ворота. У гостей забил Роберт Арболеда, а бывший полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони вышел на замену на 58-й минуте.

«Фла» набрал 51 очко и занимает пятое место. У «Сан-Паулу» 11 очков и 16-я позиция.

Чемпионат Бразилии

Серия А

13-й тур

«Фламенго» — «Сан-Паулу» — 5:1 (0:0)

Голы: Бруну Энрике, 70, 73, 78, Густаву Энрике, 86, Велингтон, 90, в свои ворота — Арболеда, 48

«Форталеза» — «Брагантино» — 1:0 (1:0)

Гол: Робсон, 13