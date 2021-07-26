Хет-трик Бруну Энрике «Фламенго» разгромить «Сан-Паулу»
00:06
«Фламенго» обыграл «Сан-Паулу» (5:1) в матче 13-го тура чемпионата Бразилии.
Хет-трик в составе победителей сделал Бруну Энрике. Также отличился Густаву Энрике, а Велингтон забил в свои ворота. У гостей забил Роберт Арболеда, а бывший полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони вышел на замену на 58-й минуте.
«Фла» набрал 51 очко и занимает пятое место. У «Сан-Паулу» 11 очков и 16-я позиция.
Чемпионат Бразилии
Серия А
13-й тур
«Фламенго» — «Сан-Паулу» — 5:1 (0:0)
Голы: Бруну Энрике, 70, 73, 78, Густаву Энрике, 86, Велингтон, 90, в свои ворота — Арболеда, 48
«Форталеза» — «Брагантино» — 1:0 (1:0)
Гол: Робсон, 13
Читайте также
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю