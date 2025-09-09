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«Фламенго» попросил ООН признать болельщиков клуба отдельной нацией

Руслан Минаев

«Фламенго» обратился к ООН с просьбой признать болельщиков клуба отдельной символико-культурной нацией. Соответствующую петицию клуб опубликовал на своем сайте.

«Красно-черная нация хочет, чтобы ее признали первой символико-культурной нацией в мире. Мы народ, насчитывающий более 45 миллионов человек, объединенный общим чувством. У нас есть свои культура, территории, флаг, язык», — говорится в заявлении клуба из Рио-де-Жанейро.

По данным Бразильского института географии и статистики (IBGE), по состоянию на 1 июля 2025 года население страны составляло 213,4 миллиона человек.

«Фламенго» был основан 129 лет назад — в ноябре 1895 года. Клуб семь раз становился чемпионом Бразилии, пять раз — обладателем Кубка и четыре раза — обладателем Суперкубка страны.

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Футбол
ФК Фламенго
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