«Фламенго» подписал нападающего, которого прозвали новым Мартинелли
«Фламенго» арендовал у «Итуану» из третьего дивизиона Бразилии нападающего Габриела Барроса. 18-летний бразилец, которого называют новым Мартинелли, может быть выкуплен по истечению срока аренды.
В этом сезоне Баррос забил 3 гола в 11 матчах.
Напомним, в 2019 году «Итуану» продал «Арсеналу» нападающего Габриела Мартинелли, который забил за «канониров» с тех пор 10 голов в 26 матчах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.