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«Фламенго» подписал нападающего, которого прозвали новым Мартинелли

07:53
Габриел Баррос. Фото Divulgacao
Габриел Баррос. Фото Divulgacao
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«Фламенго» арендовал у «Итуану» из третьего дивизиона Бразилии нападающего Габриела Барроса. 18-летний бразилец, которого называют новым Мартинелли, может быть выкуплен по истечению срока аренды.

В этом сезоне Баррос забил 3 гола в 11 матчах.

Напомним, в 2019 году «Итуану» продал «Арсеналу» нападающего Габриела Мартинелли, который забил за «канониров» с тех пор 10 голов в 26 матчах.

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