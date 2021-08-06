«Фламенго» победил АБС и вышел в четвертьфинал Кубка Бразилии
05:22
«Фламенго» в ответном матче 1/8 финала Кубка Бразилии обыграл АБС со счетом 1:0.
Единственный гол забил Жуан Гомес.
Общий счет после двух встреч стал 7:0, «Фламенго» вышел в четвертьфинал Кубка Бразилии. Также в эту стадию пробились «Сантос», «Атлетико Паранаэнсе», «Форталеза», «Сан-Паулу», «Гремио», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе». Четвертьфинальные пары будут определены после жеребьевки.
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