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«Фламенго» победил АБС и вышел в четвертьфинал Кубка Бразилии

05:22
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«Фламенго» в ответном матче 1/8 финала Кубка Бразилии обыграл АБС со счетом 1:0.

Единственный гол забил Жуан Гомес.

Общий счет после двух встреч стал 7:0, «Фламенго» вышел в четвертьфинал Кубка Бразилии. Также в эту стадию пробились «Сантос», «Атлетико Паранаэнсе», «Форталеза», «Сан-Паулу», «Гремио», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе». Четвертьфинальные пары будут определены после жеребьевки.

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Сергей Разин все материалы автора

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