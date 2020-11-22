«Фламенго» обыграл «Коритибу», «Сантос» уступил «Атлетику Паранаэнсе»

«Фламенго» в матче 22-го тура чемпионата обыграл «Коритибу» со счетом 3:1.

В составе хозяев голы забили Бруну Энрике, Джорджиан де Арраскаэта и Рене. Гости ответили точным ударом Виллиама Матеуса.

После этого матча «Фламенго» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Коритиба» с 20 очками — на 18-й строчке.

В другом матче тура «Сантос» уступил «Атлетику Паранаэнсе» со счетом 0:1 — отличился Хелену. Команды занимают 6-е и 9-е места соответственно.

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