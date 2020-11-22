«Фламенго» обыграл «Коритибу», «Сантос» уступил «Атлетику Паранаэнсе»
«Фламенго» в матче 22-го тура чемпионата обыграл «Коритибу» со счетом 3:1.
В составе хозяев голы забили Бруну Энрике, Джорджиан де Арраскаэта и Рене. Гости ответили точным ударом Виллиама Матеуса.
После этого матча «Фламенго» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Коритиба» с 20 очками — на 18-й строчке.
В другом матче тура «Сантос» уступил «Атлетику Паранаэнсе» со счетом 0:1 — отличился Хелену. Команды занимают 6-е и 9-е места соответственно.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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