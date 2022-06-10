«Фламенго» объявил об увольнении Соузы

«Фламенго» после поражения от «Брагантину» в 10-м туре чемпионата Бразилии объявил об отстранении Паулу Соузы от должности главного тренера. В пятницу, 10 июля, руководить тренировкой основы будет тренер молодежной команды Марио Хорхе.

Ранее стало известно, что клубу придется выплатить Соузе неустойку в размере 7,7 миллиона реалов. Эта сумма равняется месячной зарплате, которую тренер получал бы до конца 2022 года.

Соуза стал главным тренером «Фламенго» 25 декабря 2021 года. Под его руководством команда в 32 матчах одержала 19 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.