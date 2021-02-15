«Фламенго» обыграл «Коринтианс» на «Маракане», «Интернасионал» сохранил лидерство

«Фламенго» взял верх над «Коринтиансом» в матче 36-го тура чемпионата Бразилии по футболу — 2:1. Игра состоялась на «Маракане».

Победа позволила команде Рожериу Сени сохранить отставание в 1 очко от лидера таблицы «Интернасионала». «Коринтианс» идет на девятом месте.

«Интернасионал» в параллельной встрече взял верх над «Васку да Гамой» со счетом 2:0.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия

Серия А

36-й тур

«Фламенго» — «Коринтианс» — 2:1 (1:1)

Голы: Виллиан, 10 (1:0). Леу Нател, 20 (1:1). Габриэл Барбоза, 55 (2:1).

«Фламенго»: Соуза, Филипе Луис, Исла, Родригу Кайю, Диегу (Густаву Энрике, 80), Виллиан, Де Арраскаэта (Микаэл, 90+1), Эвертон Рибейру, Жерсон (Пепе, 84), Габриэл Барбоза (Педру, 79), Бруну Энрике (Витинью, 84).

«Коринтианс»: Кассиу, Фабиу Сантос, Фагнер, Жил, Кантильо (Рамиру, 65), Мендес, Шавьер (Луан, 65), Араос (Жо, 75), Отеро (Рони, 66), Силва (Габриэл Перейра, 81), Леу Нател.

Предупреждения: Фабиу Сантос, 29. Рамиру, 37. Фагнер, 41. Жил, 54. Филипе Луис, 83. Рони, 90+5.

Судья: Траси.

14 февраля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».