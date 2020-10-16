«Фламенго» и «Брагантино» сыграли вничью. Витинью отыграл второй тайм

«Фламенго» и «Брагантино» не выявили победителя в матче 16-го тура чемпионата Бразилии (1:1). У хозяев забил Линкольн, а у гостей — Клаудинью.

Экс-нападающий ЦСКА Витинью вышел на поле в составе черно-красных после перерыва и отыграл весь второй тайм.

«Фламенгу» идет на 3-м месте в турнирной таблице, а «Брагантино» — на предпоследнем.

Чемпионат Бразилии

16-й тур

«Фламенго» — «Брагантино» — 1:1 (0:0)

Голы: Клаудинью, 46 (0:1). Линколн, 70 (1:1).