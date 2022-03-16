«Фламенго» готов предложить Видалю контракт на 2 года

«Фламенго» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Интера» Артуро Видаля, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, бразильский клуб готов предложить 34-летнему чилийцу контракт на 2 года.

В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи в 32 матчах за «Интер». Контракт футболиста с итальянской командой действует до конца июня 2022 года.

Ранее Видаль заявлял, что заинтересован в переходе в «Фламенго».