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Сегодня, 07:28

«Фламенго» готов предложить Видалю контракт на 2 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фламенго» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Интера» Артуро Видаля, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, бразильский клуб готов предложить 34-летнему чилийцу контракт на 2 года.

В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи в 32 матчах за «Интер». Контракт футболиста с итальянской командой действует до конца июня 2022 года.

Ранее Видаль заявлял, что заинтересован в переходе в «Фламенго».

Артуро Видаль
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фламенго
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