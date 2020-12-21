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Гол Витинью принес «Фламенго» победу в результативном матче с «Баией»

02:14
21 декабря. Рио-де-Жанейру. «Фламенго» — «Баия» 4:3. Витинью забил победный гол. Фото Twitter
21 декабря. Рио-де-Жанейру. «Фламенго» — «Баия» 4:3. Витинью забил победный гол. Фото Twitter
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«Фламенго» в матче 26-го тура чемпионата Бразилии дома обыграл «Баию» со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились Бруну Энрике, Маурисио Исла, Педру и Витинью, который забил через 8 минут после выхода на поле. При этом «Фламенго» с 10-й минуты играл вдесятером и смог забить три гола.

После этого матча «Фламенго» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Баия» с 28 очками — на 16-й строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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