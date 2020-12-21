Гол Витинью принес «Фламенго» победу в результативном матче с «Баией»
02:14
«Фламенго» в матче 26-го тура чемпионата Бразилии дома обыграл «Баию» со счетом 4:3.
В составе хозяев отличились Бруну Энрике, Маурисио Исла, Педру и Витинью, который забил через 8 минут после выхода на поле. При этом «Фламенго» с 10-й минуты играл вдесятером и смог забить три гола.
После этого матча «Фламенго» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Баия» с 28 очками — на 16-й строчке.
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