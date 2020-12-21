Гол Витинью принес «Фламенго» победу в результативном матче с «Баией»

«Фламенго» в матче 26-го тура чемпионата Бразилии дома обыграл «Баию» со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились Бруну Энрике, Маурисио Исла, Педру и Витинью, который забил через 8 минут после выхода на поле. При этом «Фламенго» с 10-й минуты играл вдесятером и смог забить три гола.

После этого матча «Фламенго» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Баия» с 28 очками — на 16-й строчке.