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«Фламенго» и «Атлетику Гояниенси» сыграли вничью"

05:31
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«Фламенго» сыграл вничью с «Атлетику Гояниенси» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Бразилии. У хозяев забил Бруну Энрике, у гостей — Зе Роберту.

Чемпионат Бразилии. Серия А

21-й тур

«Фламенго» — «Атлетику Гояниенси» — 1:1 (1:0)

Фламенго — Атлетику Гояниенси

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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