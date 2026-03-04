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4 марта, 05:11

Филипе Луис попрощался с «Фламенго» после увольнения

Евгений Козинов
Корреспондент

Бразильский специалист Филипе Луис обратился к «Фламенго» после увольнения с поста главного тренера команды. Клуб уволил тренера после победы со счетом 8:0 над «Мадурейрой» в полуфинале Лиги Кариоки.

«Сегодня я прощаюсь с клубом, который был моим домом почти 7 лет. Я выиграл 10 титулов как игрок и 5 — как тренер. Достижения, вошедшие в историю, незабываемые вечера и объятия, которые навсегда останутся в моей памяти. Каждый завоеванный трофей — результат упорного труда, мужества и, прежде всего, любви к этому логотипу.

Я благодарю руководство за предоставленную мне возможность пережить этот победный цикл, и я всегда буду благодарен за оказанное мне доверие и за возможность построить такую замечательную карьеру. Игрокам — мое вечное уважение. Вы — гиганты. Вы — люди с характером, чемпионы на поле и за его пределами. Ничего из того, чего мы достигли, не было бы возможно без самоотверженности и единства каждого из вас.

А болельщики — душа всего этого. Вы подталкивали, требовали, болели, страдали и верили. Мы были чемпионами вместе! Я храню в своем сердце каждую кричалку, каждые аплодисменты и даже каждую критику, потому что все это было частью пути. Я ухожу с высоко поднятой головой и чистой совестью. Футбол состоит из циклов, и наш был историческим.Спасибо за все», — написал Луис в социальной сети.

Луис работал во «Фламенго» с 2024 года. Он играл за эту команду с 2019-го по 2023-й во время профессиональной карьеры футболиста.

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