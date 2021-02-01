Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Фернанду Диниз покинул пост главного тренера «Сан-Паулу»

22:39
Теги:

«Сан-Паулу» на своем официальном сайте сообщил об отставке главного тренера команды Фернанду Диниза. С ним уходит его и тренерский штаб. Пока не объявлено, кто его заменит.

Кроме того, сообщается, что пост спортивного директора покинул известный в прошлом бразильский футболист Раи.

«Сан-Паулу» занимает четвертое место в чемпионате Бразилии, имея в активе 58 очков в 33 матчах.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир