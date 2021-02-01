Фернанду Диниз покинул пост главного тренера «Сан-Паулу»
22:39
«Сан-Паулу» на своем официальном сайте сообщил об отставке главного тренера команды Фернанду Диниза. С ним уходит его и тренерский штаб. Пока не объявлено, кто его заменит.
Nota Oficial: https://t.co/nqV8AdDohG pic.twitter.com/mFu35D79Tv— S?o Paulo FC (@SaoPauloFC) February 1, 2021
Кроме того, сообщается, что пост спортивного директора покинул известный в прошлом бразильский футболист Раи.
«Сан-Паулу» занимает четвертое место в чемпионате Бразилии, имея в активе 58 очков в 33 матчах.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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