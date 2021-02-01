Фернанду Диниз покинул пост главного тренера «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» на своем официальном сайте сообщил об отставке главного тренера команды Фернанду Диниза. С ним уходит его и тренерский штаб. Пока не объявлено, кто его заменит.

Кроме того, сообщается, что пост спортивного директора покинул известный в прошлом бразильский футболист Раи.

«Сан-Паулу» занимает четвертое место в чемпионате Бразилии, имея в активе 58 очков в 33 матчах.