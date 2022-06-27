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Сегодня, 23:14

Фернандиньо вернулся в «Атлетико Паранаэнсе»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фернандиньо.
Фото ФК «Атлетико Паранаэнсе».

Бывший капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо вернулся в Бразилию. Он подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе», сообщает сайт клуба.

37-летний бразилец подписал контракт до конца 2024 года. Он будет играть под 5-м номером.

Фернандиньо начинал карьеру в «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал с 2002 по 2005 год, прежде чем перешел в донецкий «Шахтер», а затем в 2013 году перебрался в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Фернандиньо провел 33 матча за «Сити» во всех турнирах, забил два гола и сделал три ассиста.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Фернандо Луис Роза (Фернандиньо)
ФК Атлетико Паранаэнсе
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