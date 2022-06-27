Фернандиньо вернулся в «Атлетико Паранаэнсе»
Бывший капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо вернулся в Бразилию. Он подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе», сообщает сайт клуба.
37-летний бразилец подписал контракт до конца 2024 года. Он будет играть под 5-м номером.
Фернандиньо начинал карьеру в «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал с 2002 по 2005 год, прежде чем перешел в донецкий «Шахтер», а затем в 2013 году перебрался в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Фернандиньо провел 33 матча за «Сити» во всех турнирах, забил два гола и сделал три ассиста.
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