Фанаты «Фламенгу» собрались на улицах Рио, несмотря на пандемию коронавируса

«Фламенгу» проиграл «Сан-Паулу» в 1/4 финала Кубка Бразилии (1:2). Болельщики собрались на улицах Рио-де-Жанейро во время игры собрались на улицах города, чтобы поддержать команду, несмотря на пандемию коронавируса.

Бразилия находится на третьем месте по количеству положительных тестов на коронавирусную инфекцию.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.