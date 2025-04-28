Фабрицио Романо: Анчелотти возглавит сборную Бразилии с июня

В Бразильской конфедерации футбола (CBF) рассчитывают, что итальянский тренер Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Реал», возьмется за работу в сборной Бразилии уже с начала июня, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что 65-летний специалист близок к тому, чтобы стать следующим тренером бразильской национальной команды.

Как отмечает источник, стороны достигли принципиальной договоренности о заключении контракта. Ключевым условием для CBF было, чтобы Анчелотти приступил к своим обязанностям за месяц до клубного чемпионата мира.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год, а затем вернулся в мадридский клуб в 2021-м. Под его руководством «сливочные» дважды стали чемпионами Испании и дважды — обладателями Кубка страны, а также три раза выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды — клубный чемпионат мира.