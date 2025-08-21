Вратарь «Флуминенсе» Фабио — о своем рекорде: «Без Бога ничего не было бы возможно»

Вратарь «Флуминенсе» Фабио прокомментировал свой мировой рекорд по числу официальных матчей. В игре Южноамериканского кубка против «Америка Кали» (2:0) бразильский футболист в 1391-й раз вышел на поле и превзошел достижение английского вратаря Питера Шилтона, которое держалось с 1997 года.

«Я должен поблагодарить всех, кто является частью моей жизни — моего отца, мою мать, моих сестер, моих друзей, мою жену. Я стараюсь быть хорошим человеком. Самое главное — помогать своим товарищам по команде. Я благодарен, но без Бога ничего не было бы возможно», — цитирует вратаря ESPN.

Фабио играет за «Флуминенсе» с 2022 года. Ранее он выступал за «Васко да Гама», «Крузейро», «Атлетико Паранаэнсе» и «Униан Бандейранте».