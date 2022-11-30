Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 18:05

82-летний Пеле госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Пеле.
Фото Global Look Press

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле был госпитализирован во вторник, 29 ноября, утверждает ESPN.

У бывшего футболиста был диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания».

82-летний бразилец был госпитализирован в больницу Сан-Паулу внепланово, ранее он проходил там обследования.

В 2022 году Пеле дважды госпитализировали в клинику имени Альберта Эйнштейна для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.

Болезнь у Пеле была выявлена в сентябре 2021 года — тогда он перенес операцию по удалению опухоли.

Пеле
7
7
Читайте также
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
Русские вратари доминируют в НХЛ. Илья Сорокин — новый претендент на звание лучшего
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фламенго» интересуется Криштиану Роналду

Стало известно, что Пеле находится в стабильном состоянии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости