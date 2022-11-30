82-летний Пеле госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле был госпитализирован во вторник, 29 ноября, утверждает ESPN.

У бывшего футболиста был диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания».

82-летний бразилец был госпитализирован в больницу Сан-Паулу внепланово, ранее он проходил там обследования.

В 2022 году Пеле дважды госпитализировали в клинику имени Альберта Эйнштейна для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.

Болезнь у Пеле была выявлена в сентябре 2021 года — тогда он перенес операцию по удалению опухоли.