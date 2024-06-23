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Сегодня, 11:42

Эндрик заявил о желании встретиться с Неймаром в сборной Бразилии

Виктория Кравченко
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Бразильский форвард Эндрик поделился мнением о Неймаре. Футболист признался, что хотел бы встретиться с 34-летним игроком в сборной Бразилии.

«Неймар — отличный футболист. Следил за его играми в «Сантосе», «Барселоне» и «Аль-Хиляле». Он меня вдохновляет. Он очень талантлив, благодаря чему творит потрясающие вещи на поле. Хотел бы я встретиться с ним в сборной Бразилии и сделать совместное фото», — цитирует футболиста AS.

Форварда «Аль-Хиляля» Неймар на данный момент восстанавливается от травмы колена. 17-летний Эндрик в ближайшее время станет футболистом «Реала».

Неймар Сантос
ФК Реал
Эндрик
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