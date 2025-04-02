Кафу рассказал, что не видит себя в роли тренера

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу рассказал, что не будет работать тренером.

«Тренерская работа — не мой путь. Хочу быть менеджером, помогать молодым футболистам строить карьеру. Сейчас сотрудничаю с ФИФА и УЕФА, участвую в разных проектах, связанных с развитием футбола», — цитирует бразильца Meta-ratings.kz.

Кафу завершил профессиональную карьеру в 2008 году. Он играл за «Сан-Паула», «Сарагосу», «Жувентуде», «Палмейрас», «Рому» и «Милан».