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2 апреля, 16:59

Кафу рассказал, что не видит себя в роли тренера

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу рассказал, что не будет работать тренером.

«Тренерская работа — не мой путь. Хочу быть менеджером, помогать молодым футболистам строить карьеру. Сейчас сотрудничаю с ФИФА и УЕФА, участвую в разных проектах, связанных с развитием футбола», — цитирует бразильца Meta-ratings.kz.

Кафу завершил профессиональную карьеру в 2008 году. Он играл за «Сан-Паула», «Сарагосу», «Жувентуде», «Палмейрас», «Рому» и «Милан».

Источник: Metaratings.kz
Кафу
Футбол
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