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Сегодня, 07:04

Экс-нападающий сборной Бразилии Фред завершит карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флуминенсе» объявил, что нападающий Фред завершит карьеру летом.

38-летний бразилец испытывает проблемы с глазом, поэтому хочет завершить карьеру. Однако руководство клуба попросило отложить это решение до дня рождения клуба. 21 июля «Флуминенсе» исполнится 120 лет.

Ранее Фред выступал за «Америка Минейро», «Крузейру», «Атлетику Минейру» и «Лион».

Также форвард сыграл за сборную Бразилии 39 матчей и забил 18 голов. С национальной командой он выиграл Кубок конфедераций в 2013 году.

Сборная Бразилии по футболу
ФК Лион
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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