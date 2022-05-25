Экс-нападающий сборной Бразилии Фред завершит карьеру

«Флуминенсе» объявил, что нападающий Фред завершит карьеру летом.

38-летний бразилец испытывает проблемы с глазом, поэтому хочет завершить карьеру. Однако руководство клуба попросило отложить это решение до дня рождения клуба. 21 июля «Флуминенсе» исполнится 120 лет.

Ранее Фред выступал за «Америка Минейро», «Крузейру», «Атлетику Минейру» и «Лион».

Также форвард сыграл за сборную Бразилии 39 матчей и забил 18 голов. С национальной командой он выиграл Кубок конфедераций в 2013 году.