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Линекер о смерти Пеле: «Он покинул нас, но в футболе обрел бессмертие»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о смерти трехкратного чемпиона мира Пеле.

29 декабря легендарный футболист ушел из жизни, ему было 82 года.

«Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый жизнерадостный из людей. Он играл в такой футбол, к которому приблизились лишь немногие избранные. Трижды он поднимал самый желанный золотой трофей в этой прекрасной желтой футболке. Он покинул нас, но в футболе обрел бессмертие. Покойся с миром, Пеле», — написал Линекер в Twitter.

В последние годы жизни Пеле испытывал проблемы со здоровьем — он прошел курс химиотерапии из-за рака в январе 2022 года. В декабре его поместили в больницу и оказывали паллиативную помощь, поскольку лечение уже не помогало.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, большую часть клубной карьеры он провел в составе «Сантоса».

Источник: Гари Линекер
Пеле
Футбол
Гари Линекер
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