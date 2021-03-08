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Экс-игрок «Зенита» Халк провел дебютный матч в «Атлетико Минейро»

10:13
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Бразильский нападающий Халк провел свой первый матч в «Атлетико Минейро». Футболист был на поле 90 минут во встрече с «Уберландией». Команда Халка выиграла со счетом 4:0.

Бразилец перешел в «Атлетико Минейро» в конце января 2021 года. Контракт 34-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. В составе «Зенита» футболист провел 145 матчей, забив 76 голов и сделав 54 точные передачи.

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