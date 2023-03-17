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17 марта, 23:27

Экс-игрок «Ливерпуля» Лейва объявил о завершении карьеры, у игрока проблемы с сердцем

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Гремио» Лукас Лейва объявил о завершении карьеры.

Врачи обнаружили у игрока проблемы с сердцем, хавбек принял решение о завершении карьеры.

«Мое здоровье превыше всего. Я хочу поблагодарить «Гремио». Сегодня я объявляю о завершении карьеры. Я заканчиваю карьеру в клубе, в котором хотел играть. К сожалению, все получилось не совсем так, как планировал» — сказал Лейва на прощальной пресс-конференции.

36-летний Лейва является воспитанником «Гремио». Он выступал в «Ливерпуле» с 2008 по 2017 год. Затем играл в «Лацио» до 2022 года, после чего вернулся в родной клуб.

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Лукас Лейва
Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Лацио
ФК Ливерпуль
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