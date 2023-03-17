Экс-игрок «Ливерпуля» Лейва объявил о завершении карьеры, у игрока проблемы с сердцем

Полузащитник «Гремио» Лукас Лейва объявил о завершении карьеры.

Врачи обнаружили у игрока проблемы с сердцем, хавбек принял решение о завершении карьеры.

«Мое здоровье превыше всего. Я хочу поблагодарить «Гремио». Сегодня я объявляю о завершении карьеры. Я заканчиваю карьеру в клубе, в котором хотел играть. К сожалению, все получилось не совсем так, как планировал» — сказал Лейва на прощальной пресс-конференции.

36-летний Лейва является воспитанником «Гремио». Он выступал в «Ливерпуле» с 2008 по 2017 год. Затем играл в «Лацио» до 2022 года, после чего вернулся в родной клуб.