Экс-игрок ЦСКА Витинью перешел в «Коринтианс»

Вингер Витинью подписал контракт с «Коринтиансом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним бразильцем рассчитано до конца 2026 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

С 2013 по 2018 год Витинью выступал за ЦСКА, проведя два года в аренде у «Интернасьонала». Всего за московский клуб форвард провел 84 матча, в которых забил 19 голов и сделал 15 результативных передач, став чемпионом России.

Витинью с лета 2024-го выступал за саудовский «Аль-Иттифак». На его счету 7 голов и 7 результативных передач в 33 матчах.