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Дубль Лукки принес «Флуминенсе» волевую победу над «Спорт Ресифи»

03:06
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«Флуминенсе» в матче 11-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 2:1.

На гол Андре с пенальти гости ответили дублем Лукки.

После этого матча «Флуминенсе» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с 7 очками — на 17-й строчке.

Бразилия. Серия А

11-й тур

«Спорт Ресифи» — «Флуминенсе» — 1:2 (1:0)

«Америка МГ» — «Атлетико Минейро» — 0:1 (0:0)

«Сан-Паулу» — «Баия» — 1:0 (0:0)

11 июля.

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Сергей Разин все материалы автора

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