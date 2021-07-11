Дубль Лукки принес «Флуминенсе» волевую победу над «Спорт Ресифи»
03:06
«Флуминенсе» в матче 11-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 2:1.
На гол Андре с пенальти гости ответили дублем Лукки.
После этого матча «Флуминенсе» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с 7 очками — на 17-й строчке.
Бразилия. Серия А
11-й тур
«Спорт Ресифи» — «Флуминенсе» — 1:2 (1:0)
«Америка МГ» — «Атлетико Минейро» — 0:1 (0:0)
«Сан-Паулу» — «Баия» — 1:0 (0:0)
11 июля.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю