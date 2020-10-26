Дубль Луиза Адриану принес «Палмейрасу» победу над «Атлетику Гояниенси», «Сантос» уступил «Флумененсе»

«Палмейрас» в матче 18-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Атлетику Гояниенси» со счетом 3:0.

Дубль в составе гостей оформил экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану, еще один гол на счету Уэсли.

После этого матча «Палмейрас» с 25 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице, «Атлетику» с 22 очками — на 10-й строчке.

В другом матче тура «Флуминенсе» обыграл «Сантос», клубы занимают 4-е и 6-е места соответственно.