Дубль Халка принес «Атлетико Минейро» победу над «Сеарой»
«Атлетико Минейро» в матче 25-го тура чемпионата Бразилии на своем поле обыграл «Сеару» со счетом 3:1.
Дубль в составе хозяев оформил Халк, еще один гол забил Диего Коста. Гости ответили точным ударом Габриэла Ласерды.
После этого матча «Атлетико Минейро» с 53 очками лидирует в турнирной таблице, «Сеара» с 29 очками — на 13-й строчке.
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