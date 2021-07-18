Дубль Халка принес «Атлетико Минейро» победу над «Коринтиансом»
02:58
«Атлетико Минейро» в матче 12-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Коринтианс» со счетом 2:1.
На дубль Халка гости хозяева ответили точным ударом Москито.
После этого матча «Атлетико Минейро» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Коринтианс» с 14 очками — на 12-й строчке.
Бразилия. Серия А
12-й тур
«Коринтианс» — «Атлетико Минейро» — 1:2 (1:0)
18 июля.
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