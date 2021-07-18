Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Дубль Халка принес «Атлетико Минейро» победу над «Коринтиансом»

02:58
Теги:

«Атлетико Минейро» в матче 12-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Коринтианс» со счетом 2:1.

На дубль Халка гости хозяева ответили точным ударом Москито.

После этого матча «Атлетико Минейро» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Коринтианс» с 14 очками — на 12-й строчке.

Бразилия. Серия А

12-й тур

«Коринтианс» — «Атлетико Минейро» — 1:2 (1:0)

18 июля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Хабиб поддержал Махачева перед поединком с Мойзесом
Первый скандал Олимпиады в футболе: немцы не доиграли матч из-за расизма
Чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли поменяли из ЦСКА в «Амур». Он отказался играть в Хабаровске и может пропустить сезон
«Гильерме показал, почему он не на Евро». Болельщики критикуют голкипера «Локомотива» за ошибку в матче на Суперкубок
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд