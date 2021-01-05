Диего Коста тренируется с бразильским клубом после ухода из «Атлетико»

Нападающий Диего Коста в Instagram показал, как проходят его тренировки. Футболист занимается в родном бразильском клубе «Лагарту».

В конце декабря 2020 года форвард по собственному желанию разорвал контракт с мадридским «Атлетико». Сейчас он находится без команды. Сообщалось, что в игроке заинтересованы «Арсенал», «Ювентус» и ряд бразильских клубов.

В «Атлетико» 32-летний испанец провел 215 матчей, забив 83 гола и сделав 36 голевых передач. Вместе с клубом Коста в 2014 году стал чемпионом Испании. В текущем сезоне испанец в 7 матчах ла лиги отметился 2 голами.