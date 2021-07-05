Дебютный гол Ригони не спас «Сан-Паулу» от поражения в матче с «Брагантино»

«Брагантино» в матче 9-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Сан-Паулу» со счетом 2:1.

На гол экс-полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони гости ответили точными ударами Алеррандру и Артура.

После этого матча «Брагантино» с 21 очком занимает первое место в турнирной таблице, «Сан-Паулу» с 5 очками — на 17-й строчке.

Бразилия. Серия А

9-й тур

«Сан-Паулу» — «Брагантино» — 1:2 (1:0)

«Куяба» — «Атлетико Минейро» — 0:1 (0:1)

«Сеара» — «Жувентуде» — 2:0 (0:0)

5 июля.