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Дани Алвес в составе «Сан-Паулу» выиграл свой 42-й трофей в карьере

04:22
Дани Алвес. Фото ФК «Сан-Паулу»
Дани Алвес. Фото ФК «Сан-Паулу»
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Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес поделился впечатлениями о победе в финале Лиги Паулисты над «Палмейрасом» (2:0).

«Этот титул отличается от остальных, потому что я выиграл его с командой своего сердца. Я рад, что стал игроком «Сан-Паулу», это очень особенное место. Я сейчас в облаках. Быть чемпионом здесь неописуемо», — приводит слова Алвеса Instagram клуба.

Для 38-летнего бразильца это 42-й трофей в карьере. Алвес, выступающий за «Сан-Паулу» с лета 2019 года, является самым титулованным футболистом в мире.

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