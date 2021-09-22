Дани Алвес сообщил, когда завершит карьеру

Экс-защитник сборной Бразилии Дани Алвес признался, что пока не собирается завершать карьеру. 38-летний бразилец завоевал 43 трофея и является рекордсменом по этому показателю. Сейчас у игрока нет команды.

«Еще несколько, и я вешаю бутсы на гвоздь!» — написал Алвес в Twitter.

So faltam alguns mais e penduro as chuteiras!!#SorryNotSorry pic.twitter.com/XYFGhTEUGb — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2021

На счету Дани Алвеса две победы на Кубке конфедераций, два титула победителя Кубка Америки и победа на Олимпийских играх-2020 со сборной Бразилии. Также он выигрывал Кубок Северо-Востока, чемпионат штата Сан-Паулу, клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов (по три раза), Кубок УЕФА (дважды), Суперкубок УЕФА (четыре раза), шесть побед в чемпионате Испании, титул чемпиона Италии, две победы в чемпионате Франции, пять Суперкубков Испании, два Суперкубка Франции, пять Кубков Испании, Кубок Италии, Кубок Франции и Кубок французской лиги. Кроме того, он выиграл чемпионат мира U-20.