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Дани Алвес пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии из-за травмы

16:52
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Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес был исключен из заявки сборной Бразилии на ближайшие матчи. Футболист не успеет восстановиться после травмы колена, сообщает Globo Esporte.

Бразилия проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022. Команде предстоит сыграть против Эквадора и Парагвая.

Недавно защитник «Сан-Паулу» выиграл 42-й трофей в профессиональной карьере. Клуб стал чемпионом штата Паулиста, победив в финале «Палмейрас» (0:0, 2:0). 38-летний бразилец — рекордсмен по числу титулов среди футболистов.

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