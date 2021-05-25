Дани Алвес пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии из-за травмы

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес был исключен из заявки сборной Бразилии на ближайшие матчи. Футболист не успеет восстановиться после травмы колена, сообщает Globo Esporte.

Бразилия проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022. Команде предстоит сыграть против Эквадора и Парагвая.

Недавно защитник «Сан-Паулу» выиграл 42-й трофей в профессиональной карьере. Клуб стал чемпионом штата Паулиста, победив в финале «Палмейрас» (0:0, 2:0). 38-летний бразилец — рекордсмен по числу титулов среди футболистов.