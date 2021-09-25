Дани Алвес не будет искать новый клуб до нового года
Экс-защитник сборной Бразилии Дани Алвес сообщил, что пока не собирается искать новый клуб. 38-летний бразилец является свободным агентом после ухода из «Сан-Паулу».
«Хочу сообщить вам, что решил не подписывать контракт ни с одним клубом до конца года. Я приехала в Бразилию ради детской мечты, и мечта сбылась. Стать чемпионом с клубом сердца — бесценно. Речь идет не о деньгах, а о ценностях, о мужественности, о характере. Иногда приходится принимать трудные решения, но, как обычно, в моей жизни все не было легким. Это просто очередное решение.
Спасибо всем за проявленный интерес, но я бы хотел, чтобы эта глава была закрыта без всякого вмешательства. Я знаю, что было сказано многое, но правда только одна: я приехал сюда ради мечты и уезжаю отсюда довольным", — написал Дани Алвес в Instagram.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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