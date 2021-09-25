Дани Алвес не будет искать новый клуб до нового года

Экс-защитник сборной Бразилии Дани Алвес сообщил, что пока не собирается искать новый клуб. 38-летний бразилец является свободным агентом после ухода из «Сан-Паулу».

«Хочу сообщить вам, что решил не подписывать контракт ни с одним клубом до конца года. Я приехала в Бразилию ради детской мечты, и мечта сбылась. Стать чемпионом с клубом сердца — бесценно. Речь идет не о деньгах, а о ценностях, о мужественности, о характере. Иногда приходится принимать трудные решения, но, как обычно, в моей жизни все не было легким. Это просто очередное решение.

Спасибо всем за проявленный интерес, но я бы хотел, чтобы эта глава была закрыта без всякого вмешательства. Я знаю, что было сказано многое, но правда только одна: я приехал сюда ради мечты и уезжаю отсюда довольным", — написал Дани Алвес в Instagram.