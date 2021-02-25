Чемпионат Бразилии, видеообзор 37-го тура: лучшие голы и моменты

Представляем главные события и лучшие моменты 37-го тура чемпионата Бразилии.

Cреди главных событий: последняя команда чемпионата решила хлопнуть дверью, «Фламенго» в шаге от титула, Сампаоли атаковал арбитра и был удален, обладатель Кубка Либертадорес довольствовался домашней ничьей с «Атлетику Гояниэнси».

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.