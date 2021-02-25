Чемпионат Бразилии, видеообзор 37-го тура: лучшие голы и моменты
25 февраля 2021, 18:00
Представляем главные события и лучшие моменты 37-го тура чемпионата Бразилии.
Cреди главных событий: последняя команда чемпионата решила хлопнуть дверью, «Фламенго» в шаге от титула, Сампаоли атаковал арбитра и был удален, обладатель Кубка Либертадорес довольствовался домашней ничьей с «Атлетику Гояниэнси».
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю