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Чемпионат Бразилии, видеообзор 37-го тура: лучшие голы и моменты

25 февраля 2021, 18:00
«Фламенго» в шаге от титула. Фото Reuters
«Фламенго» в шаге от титула. Фото Reuters
Представляем главные события и лучшие моменты 37-го тура чемпионата Бразилии.

Cреди главных событий: последняя команда чемпионата решила хлопнуть дверью, «Фламенго» в шаге от титула, Сампаоли атаковал арбитра и был удален, обладатель Кубка Либертадорес довольствовался домашней ничьей с «Атлетику Гояниэнси».

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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