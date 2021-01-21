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Чемпионат Бразилии, видеообзор 30-го тура: лучшие голы и моменты

21 января 2021, 16:30
Сотельдо. Фото Reuters
Сотельдо. Фото Reuters
Представляем главные события и лучшие моменты 30-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий: «Гремиу» сохранил позицию и главную звезду, шестая победа «Интернасионала» подряд в самом сложном чемпионате и боковые «ножницы» 160-сантиметрового венесуэльца Сотельдо.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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